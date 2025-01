Ilgiorno.it - Il vero freddo sulla Lombardia: cielo azzurro ma gelo invernale. Da domenica può cambiare tutto. Le previsioni

Milano, 15 gennaio 2025 – Sebbene gli scenari della nevicata storica di 40 anni fa siano solo un ricordo, negli ultimi giorni il temposi è fatto pienamente, con temperature sottozero la notte e di primo mattino. Come annunciato negli scorsi giorni le temperature minime si attestano anche sulle pianure, specie del Centro-Nord, su valori prossimi o inferiori allo zero.insiste una vasta e robusta area anticiclonica, che assicura sul Nord Italia condizioni di tempo stabile e soleggiato. Fino al weekend sono previste giornate comunque tipicamente invernali, con estese gelate sia in pianura che in montagna ma, complice l'afflusso di aria fredda e secca orientale, con buona probabilità, senza nebbie estese. Un cambiamento è possibile a partire da19, quando la risalita di un vortice di bassa pressione dal Tirreno potrebbe portare maggiore nuvolosità e qualche locale debole precipitazione.