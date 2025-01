Il foulard che Edi Rama ha regalato a Giorgia Meloni per il suo compleanno | La devi smettere con questa storia…

Leggi su Open.online

Uncome regalo di. La presidente del Consigliocompie oggi 48 anni (è nata il 15 gennaio 1977 a Roma). E il premier albanese Ediha voluto omaggiarla all’ingresso del World summit sull’energia ad Abu Dhabi.si è inginocchiato all’arrivo della premier porgendole il regalo. «Laconstoria.», la risposta divertita della premier.haunrealizzato da un imprenditore italiano che si è trasferito in Albania diventando cittadino albanese.ha provato anche a intonare il motivetto «tanti auguri» e ha chiamato più volte la premier «sorella».Oggi Italia e Albania firmeranno un’intesa sull’energia rinnovabile e sulla costruzione di un’infrastruttura per la produzione e il trasporto. «Il valore dell’infrastruttura va verso un miliardo di euro e sarà operativa al massimo in tre anni», ha spiegato