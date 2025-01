Lanazione.it - Il “Casco d’oro“ assegnato a Emiliano Malagoli

Il massimo riconoscimento nazionale per chi pratica motociclismo. Nel recente passato sono state incoronate eccellenze del calibro di Valentino Rossi, Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso, Marco Simoncelli e molti altri. Il, l’Oscar delle due ruote a motore che vieneogni anno dalla rivista Motosprint, a fine mese, il prossimo 31 gennaio andrà, tra gli altri, anche al pilota montecarlese, da anni con una protesi dopo un terribile incidente. Dopo essersi ripreso, non solo è ritornato a salire in moto, a disputare le gare di categoria paralimpica (trionfando spesso nei titoli italiani ed europei), ma ha pure creato una Onlus, Diversamente Disabili il nome, che aiuta i ragazzi vittime di amputazioni a ritrovare loro stessi, a farli rimontare in sella se lo vogliono, in pratica una metafora della vita.