Liberoquotidiano.it - "Hanno buttato la pistola": Ragusa, cosa mostra il video dell'incidente dopo la fuga dalla polizia

Dalle immaginie telecamere di sorveglianza "emerge" il comportamento dei due giovani che a Vittoria, nelno, a bordo di uno scooter, non si sono fermati all'altandandosi poi a scontrare con un'auto. A sostenerlo è la procura diin una nota nella quale si ricostruisce l'accaduto e si evidenzia come le immagini "documentino" il momento in cui i due "andavano a collidere autonomamente con altro veicolo privato, senza che tale evento - si legge - fosse immediatamente riconducibile alla attività di inseguimento parte del personalea Volante". Intanto,ricostruzione che la Procura ha fatto di quanto accaduto emergerebbe la presenza di unaa bordo del motorino. "Poco prima del sinistro stradale, a una distanza di circa 200 metri, i due giovani lanciavano unaper terra sul lato sinistroa carreggiata.