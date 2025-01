Lapresse.it - Giustizia, bandito concorso allievi agenti polizia penitenziaria: più di 3mila posti, come fare domanda

Leggi su Lapresse.it

Il ministero dellaha comunicato mercoledì 15 gennaio di averunper 3.246didi. Il bando è stato indetto con decreto dirigenziale del 10 gennaio 2025. Ecco tutte le caratteristiche del bando. Distribuzione deiEccosaranno divisi i. 1.299saranno aperti a tutti i cittadini italiani, divisi in 1.181 per uomini e 118 per donne1.947sono invece riservati ai volontari in ferma prefissata (VFI, VFP1, VFP4), suddivisi in 1.771 per uomini e 176 per donneRequisiti principaliEcco i requisiti principali per partecipare alCittadinanza italianaEtà compresa tra 18 e 28 anni (con possibili elevazioni per servizio militare)Diploma di scuola secondaria di secondo gradoIdoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio diAssenza di precedenti penali o destituzioni da pubbliche amministrazioniLe fasi delIlsi svolgerà in quattro fasiProva scritta: domande a risposta sintetica o a scelta multipla su argomenti di cultura generale e materie della scuola dell’obbligoProve di efficienza fisica: esercizi ginnici per valutare forza, resistenza e prestanza fisicaAccertamenti psico-fisici: visite mediche per verificare l’idoneità sanitariaAccertamenti attitudinali: test e colloqui per valutare le capacità di ragionamento e il profilo psicologicoe quandolaLadeve essere compilata e trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito modulo presente sul sito del Ministero e accessibile utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).