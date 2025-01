Ilgiorno.it - Gip: Fema in amministrazione giudiziaria

Non sarebbero stati rispettati "nemmeno i minimi salariali già particolarmente bassi" in base ai contratti applicati, che sarebbero "inferiori alla soglia del rischio di povertà". E poi si sono verificati casi in cui le ore di lavoro giornaliero sono arrivate a quota 16, ben al di sopra del limite. Per questo il gip Domenico Santoro ha convalidato il controllo giudiziario già disposto in via di urgenza dal pm Paolo Storari della società Cooperativache fornisce personale per eventi e per i servizi museali. Il giudice, nel suo provvedimento, ha condivisto gli esiti delle indagini e ha confermato l’amministratore giudiziario già nominato dal pubblico ministero nell’ambito dell’indagine in cui il presidente dirisponde di caporalato in quanto avrebbe reclutato, fino al luglio dell’anno scorso, "manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori".