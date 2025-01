Oasport.it - Dominio austriaco nella discesa di Zauchensee di Coppa Europa con un poker clamoroso! Italiane lontane

Si chiude con un vero e proprio festival austrico la primadi Zauchnsee valevole per ladi sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista di casa le protagoniste del Wunderteam hanno monopolizzato la scena piazzando 4 atlete nelle prime 4 posizioni.Davanti a tutte troviamo Nadine Fest con il tempo di 1:07.14, che chiude con un margine di vantaggio di 9 centesimi su Carmen Spielberger, mentre completa il podio Leonie Zegg a 33. Quarta posizione per Victoria Olivier, a 45 centesimi, mentre è quinta la ceca Tereza Nova a 63.Sesta posizione per la svizzera Alina Willi a 82 centesimi, settima per l’austriaca Elisabeth Reisinger a 89, quindi ottava la svizzera Livia Rossi a 91, a braccetto con la francese Lois Abouly, mentre completa la top 10 l’ennesima padrona di casa, Emilia Herzgsell, a 1.