Lanazione.it - Dieci giorni per togliere le key box. Tregua prima della tolleranza zero

Il conto alla rovescia per il divieto tout court delle keybox è partito. Dopo la circolare del CapoPolizia inviata a tutte le prefetture del Bel Paese i pianeti si stanno allineando. Palazzo Vecchio ha trovato nel ministero degli Interni guidato da Piantedosi la sponda giusta per varare l’accelerata in nome del "turismo sostenibile" caro alla giunta Funaro. E nel Cosp di duefa, alle delegazioniCamera di commercio esoprintendenza, sul tavolo è atterrata la bozza di testo chiamata a emendare i Regolamenti comunali. Servono dei tempi tecnici, ma il processo adesso è irrevocabile. La strategia d’azione si irradia su un doppio binario. Sicurezza e decoro urbano. I due talloni d’Achille generati dalla presenza delle microcassette per il self check-in. La legge nazionale prescrive l’identificazione di persona dell’inquilino.