Colpiti gli alleati Tokyo e Seul Punito il Sudafrica dei Brics

In un mondo in rapido mutamento, le tensioni tra potenze globali si fanno sempre più visibili. La recente mossa dei Brics, con il Sudafrica tra i protagonisti, evidenzia la complessità di un equilibrio geopolitico in evoluzione. Trump minaccia dazi e protezionismo, mentre i paesi cercano di navigare tra alleanze e rivalità. La sfida è grande: come potrà il nuovo scenario multipolare plasmare il futuro economico e politico mondiale? L’analisi di oggi svela le mosse decisive in gioco.

«No al protezionismo, sì ai Brics come alternativa multipolare». La minaccia di Donald Trump, che ha palesato dazi aggiuntivi del 10% ai paesi che si allineano al gruppo delle economie . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Colpiti gli alleati Tokyo e Seul. Punito il Sudafrica dei Brics

In questa notizia si parla di: brics - colpiti - alleati - tokyo

Trump minaccia dazi contro i Brics riuniti in Brasile e loro alleati, Cina: "Inaccettabili" - L’obiettivo di Trump è contenere l’espansione del blocco formato da Cina, Russia, India, Brasile e Sudafrica, considerato ... Si legge su msn.com

BRICS: cessate il fuoco immediato a Gaza. Herzog a Netanyahu: "Firmi accordo" - Libano, Beirut: Il leader di Hezbollah esclude la "capitolazione" sotto la minaccia israeliana Il leader dell'Hezbollah libanese filo- Lo riporta msn.com