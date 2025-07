Cornetto Battiti Live Fedez risponde piccato a Ilary | Non ho mai nulla da dire

Ilary Blasi e Alvin tornano insieme per il secondo anno a condurre Cornetto Battiti Live, l’evento musicale più atteso dell’estate di Mediaset. Con il loro stile fresco e coinvolgente, creano un’atmosfera di festa che conquista il pubblico. Tra performance travolgenti e momenti di comicità, la manifestazione si conferma un must dell’estate italiana. E questa edizione promette ancora sorprese e grandi emozioni, facendo restare tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo battito.

Per il secondo anno consecutivo Ilary Blasi e Alvin sono stati scelti per condurre la manifestazione canora più seguita dell'estate di Mediaset, Cornetto Battiti Live. Una trasmissione televisiva all'insegna della musica e del divertimento, in cui i due ironici conduttori riescono a esprimere al meglio il loro modo allegro di condurre. Accompagnati anche da Nicolò De Devitiis, i due presentatori televisivi hanno interagito con i cantanti, ponendogli diverse domande sui loro prossimi progetti. Ma, tra tutti, Fedez non è sembrato per nulla entusiasta di rispondere alle curiosità di Ilary Blasi, rispondendole in un modo un po' piccato.