Urso | Stellantis? La crisi dell’automotive viene da politiche Ue folli

Adolfo Urso ROMA – “C’è una crisi difficile per tutte le imprese automobilistiche che producono in Europa, perché anche le altre grandi multinazionali europee sono in forte difficoltà . Anzi, per lo più, hanno già annunciato la chiusura di interi stabilimenti e il licenziamento di decine di migliaia di operai, a differenza di quanto accade in Italia. La crisi viene dall’Europa, da una politica industriale europea folle che ha vincolato le imprese sui target del Green Deal irraggiungibili”. E’ quanto ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, a margine della conferenza stampa in regione Lazio, in merito alla crisi dell’azienda automobilistica Stellantis. 🔗 Leggi su Lopinionista.it