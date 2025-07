Un’impegnata antropologia della politica Da Mazzini a Tangentopoli

Mauro Orletti ci guida attraverso un affascinante viaggio nella storia politica italiana, svelando come memoria, immaginario e pratiche si intreccino nel tessuto della nostra nazione. Dalle radici idealistiche di Mazzini alle turbolenze di Tangentopoli, il suo approccio unico trasforma il modo di raccontare il passato, offrendo una prospettiva coinvolgente e profonda. Scopriamo insieme come la politica si rivela non solo nel potere, ma anche nella sua antropologia piĂą autentica.

Il meno che si possa dire è che Mauro Orletti ha un modo tutto suo di raccontare la storia politica, la memoria politica e l'immaginario politico della storia italiana.

L’eredità politica di Mazzini è nella parola “umanità” - Giuseppe Mazzini è l’uomo cui più di tutti si deve la trasformazione di un concetto fino ad allora essenzialmente culturale, la nazione, nel pilastro della legittimità politica moderna. Segnala editorialedomani.it