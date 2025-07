Gasparri | Mancini polemizza? Capisco il trauma della perdita di 13 punti per Gualtieri

In un clima di accesa polemica politica, Gasparri commenta con ironia e fermezza le recenti dichiarazioni di Mancini sul calo di consensi di Gualtieri. Tra accuse e provocazioni, emerge il confronto tra le diverse fazioni, pronti a sfidarsi nel gioco delle opinioni. Ma in questa frenesia di critiche, la vera domanda rimane: fino a che punto le guerre di propaganda aiutano a costruire un dialogo costruttivo?

ROMA – “Vedo che tale Mancini (il deputato Pd Claudio, ndr) ha sospeso le sue abituali attività per alimentare polemiche politiche. Benvenuto. Capisco che il trauma della perdita di 13 punti nella classifica del consenso per Gualtieri lasci sgomenti gli apparatchik della sinistra romana. Ma se sono contenti loro siamo contenti tutti. Quando vuole lezioni di politica lo incontrerò volentieri. Perché non si vive solo con cene condite da risse come fanno gli ‘ottimati’ romani e laziali del Pd. Il colpo di sole lo prendono purtroppo tanti romani costretti a vivere tra i disservizi causati dal Campidoglio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gasparri: “Mancini polemizza? Capisco il trauma della perdita di 13 punti per Gualtieri”

In questa notizia si parla di: mancini - capisco - trauma - perdita

Sacchi ammette: «Mancini ha sbagliato, ma merita una seconda chance. Ranieri? Non capisco…» - Arrigo Sacchi, leggenda del calcio italiano, si confronta con il caos che sta attraversando la Nazionale azzurra, evidenziando come anche gli errori di Mancini possano essere un'opportunità di riscatto.

Gasparri: “Mancini polemizza? Capisco il trauma della perdita di 13 punti per Gualtieri” - "Vedo che tale Mancini (il deputato Pd Claudio, ndr) ha sospeso le sue abituali attività per alimentare polemiche politiche. Come scrive lopinionista.it

Alessia Mancini, Flavio Montrucchio, matrimonio, flirt segreti, la malattia e la perdita del figlio: «Sono contraria all'aborto» - Il Gazzettino - Alessia Mancini torna in Rai con un nuovo programma estivo, Camper in viaggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 11:30 su Rai1. Riporta ilgazzettino.it