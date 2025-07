Calciomercato Inter LIVE | Dodò Richard Rios in pole per il centrocampo l’indiscrezione a sorpresa su Vlahovic

Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con voci di mercato che infiammano i tifosi e anticipazioni su acquisti a sorpresa. Dall'interesse per Richard Rios in pole position al possibile colpo a centrocampo, ogni giorno riserva nuove sorprese. La strategia del club, guidata da Piero Ausilio, mira a rafforzare la rosa con lungimiranza e precisione. Seguite con noi tutte le ultime novità e aggiornamenti in tempo reale, perché il mercato nerazzurro non si ferma mai.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

