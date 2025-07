L’addio di Michael Douglas al cinema basta film con un’eccezione La promessa alla moglie e il cancro | Perché non accetto lavori dal 2022

Dopo sei decenni di successi e ruoli indimenticabili, Michael Douglas annuncia il suo addio al cinema, tranne un’eccezione: la promessa alla moglie e il suo personale battito contro il cancro. A 80 anni, l’attore premio Oscar sceglie di concedersi una nuova libertà, riflettendo sul significato di questa decisione. Ma cosa lo ha spinto a compiere questo importante passo? La sua storia e le ragioni dietro questa scelta esclusiva svelano un lato inaspettato della star.

A 80 anni, Michael Douglas ha deciso di dire basta al cinema. L’attore premio Oscar ha fatto questa rivelazione durante il Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, dove era ospite per presentare una versione restaurata di “Qualcuno volò sul nido del cuculo”. «Non lavoro dal 2022 di proposito, perché ho capito che dovevo smettere», ha confessato la star che ha attraversato sei decenni di storia del cinema, dando vita a personaggi indimenticabili come Gordon Gekko di “Wall Street”, ruolo che gli valse l’Oscar nel 1988. La decisione di smettere: «60 anni sono abbastanza». 🔗 Leggi su Open.online