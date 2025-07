Europei femminili calcio l’Italia si qualifica se…La differenza reti può aiutare

Dopo due giornate intense agli Europei femminili di calcio, la qualificazione dell'Italia si fa più concreta, grazie anche alla differenza reti che potrebbe fare la differenza. Con il pareggio tra Portogallo e Italia, le azzurre sono in vantaggio: una vittoria o anche un pareggio potrebbero bastare per avanzare, ma il percorso è ancora tutto da definire. La gara decisiva si avvicina: ecco perché ogni dettaglio farà la differenza.

Al termine della seconda giornata del Girone B degli Europei 2025 di calcio femminile, la Spagna stacca il pass per i quarti di finale, ma avrà ancora bisogno di un punto per chiudere al primo posto. La corsa all’altro posto alla fase successiva, invece, resta affare tra Italia e Portogallo. Il pareggio tra lusitane ed azzurre pone comunque l’Italia in posizione di forte vantaggio: le ragazze del CT Andrea Soncin dovranno ottenere almeno un punto contro le iberiche per non dover dipendere dal risultato del Portogallo, che affronterà il Belgio, già eliminato. In caso di sconfitta con le spagnole, l’Italia passerebbe il turno anche in caso di mancata vittoria del Portogallo, ma potrebbe anche andare ai quarti nel caso in cui si verificassero contemporaneamente entrambe queste eventualità. 🔗 Leggi su Oasport.it