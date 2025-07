Bonny saluta il Parma | Non è facile dire addio Grazie a tutti!

Ange-Yoan Bonny saluta il Parma con emozione e gratitudine, lasciando un ricordo speciale nei cuori dei tifosi. Dopo aver scritto pagine importanti con il club emiliano, l’attaccante si prepara a nuove sfide con l’Inter. È un momento di commozione e di ringraziamenti, ma anche di grande entusiasmo per il futuro. Con questa vicenda, Bonny dimostra come il calcio sia fatto di addii e nuovi inizi, sempre pronti a scrivere altre storie.

Ange Yoan Bonny pochi giorni fa è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante ha salutato sul suo profilo Instagram il Parma con un lungo post. SALUTO – Ange-Yoan Bonny ha salutato il Parma dopo aver firmato con l’ Inter: «È con tanta emozione che prendo la parola oggi. Non è facile dire addio a una città, a un club, ai tifosi che mi hanno dato tanto. Ma è tempo per me di voltare pagina, e volevo parlarvi un’ultima volta, con il cuore. Quando sono arrivato a Parma ero un giovane giocatore che cercava un’opportunità, una possibilità di crescere. Quello che ho trovato qui è molto più di un club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny saluta il Parma: «Non è facile dire addio. Grazie a tutti!»

