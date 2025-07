Preoccupazione Sinner Farò esami per l’entità dell’infortunio

La tensione cresce nel mondo dello sport: dopo il rischio di infortunio di Dimitrov, ora anche Jannik Sinner preoccupa fan e addetti ai lavori. Il giovane talento, ritiratosi nel match per un sospetto strappo all’addome o alla spalla, ha condiviso le sue paure nella conferenza stampa di questa sera. “Un po’ di preoccupazione c’è,” ha confessato, “faremo degli esami e una risonanza magnetica per capire meglio la situazione.” La sua salute è al centro dell’attenzione, e le prossime ore saranno decisive.

Dopo il pericolo superato nel match contro Dimitrov, ritiratosi per un probabile strappo nella zona dell'addomespalla, ora anche le condizioni di Sinner preoccupano gli appassionati del numero uno e egli stesso. Queste le dichiarazioni di Jannik nella conferenza stampa di questa sera: "Un po' di preoccupazione c'è, devo vedere come reagisco domani e come mi sveglio. Sicuramente faremo degli esami, una risonanza magnetica. E' una risposta che nessuno di noi sa ancora. La priorità è sicuramente quella di vedere come sta il gomito". L'italiano prosegue spiegando la dinamica del suo infortunio che è sopraggiunto nei primi game della partita in seguito ad una caduta: "È successo subito, nel primo game.