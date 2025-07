L’Italia delle ferie negate ormai anche le vacanze sono diventate un lusso

l’Italia delle ferie negate si rivela sempre più distante dall’immagine classica di vacanza accessibile a tutti. Mentre il turismo internazionale e di lusso prospera, molte famiglie italiane devono accontentarsi di soggiorni brevi o di soluzioni economiche. La domanda è: come ridisegnare un diritto fondamentale che sta scomparendo? Il futuro delle ferie in Italia richiede una riflessione profonda e azioni concrete per rendere nuovamente possibile il sogno di una vacanza per tutti.

La vacanza, un tempo diritto diffuso, è tornata a essere un lusso. Nell’estate 2025, solo il 43,2% degli italiani potrà permettersi un soggiorno lontano da casa. E anche tra chi parte, più della metà sceglierà una permanenza breve, tra le 3 e le 5 notti, spesso ospite di amici o parenti. Il turismo, dicono le istituzioni, è in ripresa. Ma è un altro turismo: quello dei flussi stranieri, degli hotel di lusso e dei pacchetti all inclusive. Il turismo degli italiani arranca. Le stime di Federconsumatori non lasciano margini d’interpretazione: in meno di due anni, sette punti percentuali di italiani hanno rinunciato del tutto alle ferie. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Italia delle ferie negate, ormai anche le vacanze sono diventate un lusso

