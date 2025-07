Omicidio Pierina Paganelli colpo di scena per Louis Dassilva che può tornare libero | udienza rinviata ancora

Nel cuore del caso Pierina Paganelli, un nuovo colpo di scena scuote le certezze: Louis Dassilva potrebbe tornare libero. Dopo il rinvio dell’udienza preliminare, emergono importanti novità che tengono con il fiato sospeso i familiari e l'intera comunità . La verità si avvicina o si allontana ancora di più? Restate con noi per scoprire gli aggiornamenti su uno dei casi più seguiti degli ultimi tempi.

Louis Dassilva può essere scarcerato? L'ipotesi arriva dopo il rinvio dell'udienza preliminare: le novità sull'omicidio di Pierina Paganelli.

