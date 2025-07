Maltempo albero si abbatte sui binari | interrotta la linea ferroviaria Como-Milano

Il maltempo continua a sconvolgere la Lombardia, lasciando dietro di sé danni e disagi. A Como, un albero si è abbattuto sui binari, interrompendo la linea ferroviaria con milioni di pendolari colpiti da questa improvvisa emergenza. Questa situazione evidenzia ancora una volta l’imprevedibilità degli eventi climatici e l’importanza di adottare misure preventive efficaci. La sicurezza resta la priorità assoluta in questi momenti critici.

Milano, 7 luglio 2025 - Come annunciato dalle previsioni con allerta meteo, in serata Milano e la Lombardia sono stati interessati da fenomeni di raffiche di vento, temporali e piogge intense. Un altro nubifragio si è abbattuto sul Comasco, con pioggia, grandine e vento. La circolazione ferroviaria è stata interrotta sulla linea ferroviaria Como-Milano, in direzione del capoluogo lombardo, per una pianta che il maltempo ha fatto crollare sui binari a Cadorago (Como). Lo segnalano i vigili del fuoco, al lavoro con una squadra del distaccamento di Lomazzo per rimuovere l'albero. Decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco, la maggior parte provenienti dalla Bassa comasca, tra Bulgarograsso, Guanzate e Villaguardia, la zona più colpita dall'ondata di maltempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it