Fedriga la decentralizzazione non è la panacea a tutti i mali

Fedriga sottolinea che la decentralizzazione non risolve tutti i problemi, ma rappresenta uno strumento indispensabile per ascoltare e rispondere alle esigenze del territorio. La gestione condivisa tra Stato e Regione può migliorare l’efficienza e l’efficacia delle politiche pubbliche. La chiave sta nel trovare il giusto equilibrio, perché solo così si potrà costruire un sistema più vicino ai cittadini e alle loro necessità .

TRIESTE – “Non credo che la decentralizzazione sia per forza la panacea a tutti mali, ma penso che su determinati settori sia fondamentale ascoltare il territorio. Non penso che una Regione sia in grado di gestire qualsiasi competenza, però altrettanto non credo che lo Stato sia in grado di gestire al meglio qualsiasi competenza”. Lo ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante un webinar promosso dal Sole 24 ore. In generale, ha sottolineato, la discussione sulle competenze va focalizzata “sull’interesse collettivo”, “purtroppo invece tante volte questo si è trasformato in una lotta di gestione del potere”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Fedriga, la decentralizzazione non è la panacea a tutti i mali

In questa notizia si parla di: panacea - decentralizzazione - tutti - mali

Fedriga, la decentralizzazione non è la panacea a tutti i mali.

Fedriga, la decentralizzazione non è la panacea a tutti i mali - "Non credo che la decentralizzazione sia per forza la panacea a tutti mali, ma penso che su determinati settori sia fondamentale ascoltare il ... Scrive lopinionista.it

"Non è la panacea di tutti i mali" C’è anche chi è molto cauto - la Nazione - Non si è ancora vaccinato perché crede che il farmaco anti Covid offerto gratuitamente a tutti non sia "la panacea di tutti i mali". Si legge su lanazione.it