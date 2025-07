Violenza sulle donne Furlan | No alle intimidazioni solidarietà a Valente

La lotta contro la violenza sulle donne richiede coraggio e determinazione, e la solidarietà tra chi si impegna per un cambiamento reale è fondamentale. Valeria Valente, simbolo di questa battaglia, ha ricevuto attacchi ingiusti per il suo impegno contro il patriarcato e le molestie. Chi difende i diritti delle donne merita rispetto e sostegno: è ora di dire basta alle intimidazioni e rafforzare la nostra voce contro ogni forma di violenza di genere.

ROMA – “Esprimo la mia piena e convinta solidarietà alla collega Valeria Valente, oggetto in questi giorni di attacchi strumentali e intimidazioni inaccettabili, per aver espresso una posizione chiara e coerente contro la cultura patriarcale e in difesa delle donne vittime di violenza. Valente ha sempre portato avanti, con rigore e determinazione, un impegno serio e istituzionale contro il femminicidio e ogni forma di violenza di genere. Chi oggi cerca di colpirla con esposti, accuse infondate o – peggio – con messaggi d’odio e minacce, non fa altro che confermare quanto ancora sia necessario lottare per un cambiamento culturale profondo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it