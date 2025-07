Cronache dal carcere Parla Rita Bernardini

L'ospite della puntata delle Pecore Elettriche di oggi è Rita Bernardini, presidente di Nessuno tocchi Caino.

Caos carceri, Rita Bernardini e lo sciopero della fame per l’indulto: “Per i detenuti, in memoria di Papa Francesco e Pannella” - Rita Bernardini, attivista del partito Radicale ed ex deputato, ha dedicato la sua vita alla giustizia e al miglioramento del sistema carcerario.

Emergenza carceri: la risposta del governo è un documento senz’anima. E Bernardini continua lo sciopero della fame; Aumenta il sovraffollamento nel carcere di Campobasso; «La situazione delle carceri è esplosiva, subito amnistia e indulto»: l’allarme di Rita Bernardini (Partito radicale) ·.

Bernardini, 'a Trapani celle carcere chiuse e sovraffollate' - La presidente di 'Nessuno tocchi Caino': condizioni invivibili MARSALA , 16 luglio 2024, 09:50

Contro i suicidi in carcere costruita una vera cella, proprio dietro palazzo Chigi - Le cronache dalle carceri documentano invece ormai 40 suicidi dall'inizio