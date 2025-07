Un lupo passeggia nel parcheggio dell’ospedale l’allarme a Ravenna | Com’è finito lì e cosa fare se lo incrociate – Il video

Un episodio insolito ha catturato l’attenzione di Ravenna: un lupo è stato avvistato tranquillamente nel parcheggio dell’ospedale Santa Maria delle Croci, camminando con passo sicuro lungo viale Randi. Un video amatoriale ha immortalato questa scena sorprendente, sollevando preoccupazioni e domande su come comportarsi in presenza di un esemplare simile in città. Conoscere i giusti comportamenti può fare la differenza: ecco cosa fare se incrociate un lupo inaspettato nel vostro percorso.

Un lupo in città. È quanto documentato da un video amatoriale diffuso in rete e girato a Ravenna: nelle immagini che stanno circolando sul web si vede chiaramente un esemplare che avanza con passo calmo lungo viale Randi, proprio di fronte all’ ospedale Santa Maria delle Croci. L’avvistamento ha destato subito attenzione, spingendo le autorità a mobilitarsi. «L’ipotesi è che il lupo, apparentemente non aggressivo, stia cercando da solo una via per uscire dall’area urbana e tornare verso zone più naturali», hanno dichiarato dalla polizia provinciale. «Qualora ci si trovi in presenza del lupo, non cercare di avvicinarlo, offrirgli del cibo o richiamarlo. 🔗 Leggi su Open.online

