Terracina crolla tetto ristorante | 7 feriti uno grave

Una tragedia scuote Terracina, dove il crollo del tetto del ristorante ‘Essenza’ in via Tripoli ha lasciato sette persone ferite, una in condizioni gravissime. Vigili del fuoco, carabinieri e 118 sono intervenuti immediatamente cercando di ricostruire le cause di questa drammatica scena. La comunità si stringe attorno alle vittime, sperando in un pronto recupero, mentre si indaga su quanto accaduto.

(Adnkronos) – Sette persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, a Terracina, in provincia di Latina, dopo il crollo del tetto del ristorante ‘Essenza’, in via Tripoli. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri e 118. Ancora da chiarire le cause del crollo. — cronaca [email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Terracina, crolla tetto ristorante: 7 feriti, uno grave

Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, panico tra i clienti. Almeno 7 feriti, grave una ragazza: «Situazione complessa - Un drammatico crollo scuote Terracina: il tetto del rinomato ristorante stellato «Essenza» cede improvvisamente, provocando panico tra i clienti e almeno sette feriti, tra cui una giovane in gravi condizioni.

