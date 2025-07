Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina panico tra i clienti Almeno 7 feriti grave una ragazza | Situazione complessa

Un drammatico crollo scuote Terracina: il tetto del rinomato ristorante stellato «Essenza» cede improvvisamente, provocando panico tra i clienti e almeno sette feriti, tra cui una giovane in gravi condizioni. La scena si è rapidamente trasformata in un caos, mentre soccorritori e forze dell'ordine lavorano senza sosta per gestire l'emergenza. La situazione resta complessa e in rapida evoluzione.

Sono almeno sette le persone rimaste ferite, dopo il crollo del tetto del ristorante stellato «Essenza», nel centro di Terracina, in provincia di Latina. Secondo le prime informazioni, i soccorritori considerano la «situazione complessa», mentre sono in corso i primi interventi del 118 in via Tripoli. Una ragazza sarebbe in gravi condizioni. I due crolli raccontati dai testimoni. Sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e i sanitari del 118 con diverse ambulanze. Diverse persone sono state estratte vive dalle macerie. Ma si scava ancora alla ricerca di altre persone presenti nel locale. 🔗 Leggi su Open.online

