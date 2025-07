Pfizergate von der Leyen sotto accusa | difesa arrogante e silenzi che pesano

Un'epoca di scrutinio intenso e clamore politico si apre nel cuore dell'Europa, dove il Parlamento di Strasburgo si è trasformato in arena di accese polemiche sulla figura di Ursula von der Leyen. L'ombra del “Pfizergate” si allunga, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l'etica nella gestione delle trattative vaccinali. Tra accuse vehementi e silenzi carichi di peso, la presidenza europea si trova sotto la lente di ingrandimento: un momento cruciale che potrebbe ridefinire il futuro della leadership continentale.

Un'aula infuocata, quella del Parlamento europeo a Strasburgo, ha ospitato oggi un dibattito al vetriolo sulla mozione di censura presentata contro Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, per il cosiddetto "Pfizergate". La vicenda, che continua a far discutere, riguarda la poca trasparenza nella gestione dei negoziati per i vaccini anti-Covid, in particolare gli scambi di messaggi tra von der Leyen e Albert Bourla, Ceo di Pfizer, mai resi pubblici. Ma la difesa di von der Leyen, aggressiva e senza concessioni, ha lasciato più ombre che luci, sollevando critiche per il suo tono e per la decisione di non replicare al termine del dibattito, un silenzio che sa di arroganza.