Crolla il tetto in un ristorante di Terracina era pieno di gente Si scava sotto le macerie

Un drammatico crollo scuote Terracina: mentre il ristorante Essenza, affollato di clienti, crolla improvvisamente, le squadre di soccorso si sono immediatamente attivate. Al momento, sette persone sono state estratte vive dalle macerie, tra cui una ragazza in condizioni critiche. La città si unisce nel tentativo di riparare alla tragedia e ricostruire la speranza. La strada chiusa al traffico testimonia l’urgenza di un intervento rapido e coordinato.

Terracina, 7 luglio 2025 – Si scava sotto le macerie del tetto di un ristorante a Terracina. Sarebbero al momento sette le persone estratte vive all’ Essenza, locale in via Cavour, una ragazza è in condizioni gravissime. Il crollo è avvenuto proprio mentre il ristorante era pieno di gente. Sul posto Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e diverse ambulanze del 118. L’intera area è stata transennata e la strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crolla il tetto in un ristorante di Terracina, era pieno di gente. Si scava sotto le macerie

