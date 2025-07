Accadde oggi | 8 luglio Vasco da Gama comincia il suo viaggio verso le Indie

Il 8 luglio rappresenta una data storica per le scoperte geografiche: in questo giorno del 1497, Vasco da Gama partì da Lisbona alla volta delle Indie, inaugurando un’epoca di esplorazioni audaci e rotte inesplorate. La sua scelta innovativa di distaccarsi dalla costa, sfruttando i venti favorevoli con la tecnica della volta do mar, rivoluzionò il navigare. Continua a scoprire questa incredibile avventura e il suo impatto sulla storia mondiale.

Fu il primo capitano nella storia della navigazione a scegliere di distaccarsi nettamente dalla costa per poter sfruttare venti migliori, utilizzando la tecnica della volta do mar messa a punto dai navigatori portoghesi L'8 luglio 1497 l'esploratore portoghese Vasco da Gama salpò da Lisbona, .

