Maresca prima di Fluminense-Chelsea | Abbiamo giocato 63 partite voi? La risposta lo ammutolisce

Maresca mette in luce la differenza di esperienza tra le due squadre, sottolineando la fatica accumulata dal Chelsea prima di affrontare il Fluminense. Con una risposta tagliente, l’allenatore italiano ha lasciato tutti senza parole, evidenziando la sfida che attende i Blues nella semifinale del Mondiale per Club. Ma cosa succederà sul campo? Resta da scoprire se questa dichiarazione sarà un’arma a doppio taglio o un’altra mossa vincente. Continua a leggere.

Alla vigilia di Fluminense-Chelsea, semifinale del Mondiale per Club, Enzo Maresca si è fatto trovare in fallo dai giornalisti brasiliani: "Le condizioni sono differenti, noi arriviamo da 63 partite alle spalle.. voi?". La risposta fa calare il silenzio in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: maresca - fluminense - chelsea - partite

Maresca avanza: il suo Chelsea batte il Palmeiras 2-1 e va in semifinale contro il Fluminense - Maresca guida il Chelsea verso una storica qualificazione in semifinale, superando il Palmeiras 2-1 in un emozionante match senza James, bloccato nel riscaldamento.

Mondiale per club : SarĂ Chelsea Fluminense la prima semifinale del mondiale per club, la squadra di Maresca ha battuto nel finale di partita i brasiliani del Palmeiras per 2-1 grazie ad un autogol al minuto 83. Chelsea che si dimostra squadra forte, etĂ me Vai su Facebook

Maresca – ? Vai su X

Maresca prima di Fluminense-Chelsea: “Abbiamo giocato 63 partite, voi?”. La risposta lo ammutolisce; Fluminense-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vedere la semifinale del Mondiale per Club; Pronostici semifinali Mondiale per Club 2025: quote, formazioni e dove vedere Fluminense-Chelsea.

Maresca prima di Fluminense-Chelsea: “Abbiamo giocato 63 partite, voi?”. La risposta lo ammutolisce - Chelsea, semifinale del Mondiale per Club, Enzo Maresca si è fatto trovare in fallo dai giornalisti brasiliani: "Le condizioni ... fanpage.it scrive

Fluminense o Chelsea, chi sarà la prima finalista del Mondiale per club? Ecco cosa dicono le quote - Per la terza volta nel torneo gli inglesi trovano sulla loro strada una squadra brasiliana: l'analisi del match ... Lo riporta tuttosport.com