Scene da un’amicizia assoluta nel segno delle nuvole parlanti

Nel cuore di un’amicizia autentica, le nuvole parlanti svelano storie di complicità e affetto profondo. Il ritorno in libreria di Ugo Cornia con *Il mio amico Bill Clinton* celebra questo legame speciale, invitandoci a riflettere sulla forza delle relazioni umane. Un’occasione preziosa per immergersi in narrazioni che toccano l’anima e riscoprire il valore di un’amicizia senza tempo.

Il ritorno in libreria di Ugo Cornia, da poco uscito con Il mio amico Bill Clinton, è cosa lieta. L'occasione è stato l'invito a prendere parte alla collana «Pennisole» di . il manifesto.

