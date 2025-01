Universalmovies.it - Daredevil: Rinascita | Trailer, poster e trama ufficiale

Disney+ ha diffuso in rete poco fa ilitaliano di, la serie Marvel Studios in arrivo il prossimo marzo.A seguito della versione originale diffusa nel primo pomeriggio odierno, la divisione nazionale dei Marvel Studios ha finalmente svelato ilitaliano, il titolo italiano (), lae la data di lancio su Disney+ dell’attesissima serie tv nota in originale comeBorn Again.La serie che introdurrà ufficialmente il Diavolo di Hell’s Kitchen nell’MCU sarà rilasciata sulla piattaforma digitale Disney+ a partire dal 5 marzo alle ore 3:00 del mattino (ora italiana). Ladella serie tv, invece, recita quanto segue: “In, Murdock, un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York.