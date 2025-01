Daredevil | Born Again il primo trailer è in arrivo oggi!

Leggi su Cinefilos.it

, ilè in!Anche se a questo punto ci sembra di aver visto parecchio di, grazie alle numerose fughe di notizie (tra foto e video trapelati dal set), i Marvel Studios non hanno ancora rilasciato un teaser ufficiale per l’attesissimo revival della serie. Inizialmente era stato riportato che ilsarebbe arrivato lunedì, ma l’interprete di Kingpin, Vincent D’Onofrio, ha rivelato che gli incendi in California hanno causato un ritardo, assicurando però che sarebbe arrivato “presto”.I fan pensavano di dover aspettare fino alla prossima settimana, ma la pagina Instagram ufficiale diha ora confermato con una storia che ilsarà pubblicato online alle 7.00 PT/10.00 ET, ovvero alle 16:00 ora italiana.