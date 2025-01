Tvplay.it - Dal Napoli alla Premier League, via per 70 milioni: Conte gelato

Leggi su Tvplay.it

Il, che sta per salutare Kvaratskhelia, sfiderà sabato l’Atalanta, ma prima perci sono delle brutte novità di calciomercato.Dopo aver battuto per 2-0 il Verona di Paolo Zanetti, infatti, gli azzurri sono attesi da un big match che può dire molto sul prosieguo dell’intera stagione. Il, infatti, sabato prossimo sarà di scena al Gewiss Stadium per sfidare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.Dal, via per 70(LaPresse) tvplay.itQuest’ultima arriva al match contro la squadra di Antoniodal pareggio rimediato ieri sera contro la Juventus. Lo stesso Romelu Lukaku, esattamente ai microfoni di ‘Radio CRC’ ha ribadito dell’importanza della gara: “Sarà una sfida molto dura. Rispetto all’andata siamo entrambe più forti. Dobbiamo cercare di giocare una partita completa su tutti gli aspetti”.