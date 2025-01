Zon.it - Chiara Ferragni rompe il silenzio: verità e smentite sulla presunta terza gravidanza

Uninterrotto da parole chiare e concise:, l’imprenditrice digitale più seguita d’Italia, ha smentito le vocisuacon un virgolettato inviato a Dagospia. “Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao,”. Una risposta secca, che spegne sul nascere le speculazioni dei rotocalchi rosa.La curiosità dei fan e il gossip incessanteNonostante la smentita ufficiale, i riflettorinuova relazione trae Giovanni Tronchetti Provera restano accesi. Dalle passeggiate con i loro cani, Baldo e Paloma, sotto casa a City Life, agli scatti rubati durante il concerto di Max Pezzali e alle immagini del loro Capodanno a St. Moritz con i figli di, Leone e Vittoria, il pubblico non smette di interessarsi a ogni dettaglio della loro vita privata.