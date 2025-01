Tuttivip.it - “Che schifo, le abbiamo trovate”. Orrore al Grande Fratello, la scoperta spaventa tutti nella casa

Nel tardo pomeriggio di martedì 14 gennaio, intorno alle 18:30, durante la trasmissione in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre), Eva Grimaldi ha pronunciato una frase destinata a far discutere. Ma cosa è successo esattamente? L’attrice, in quel momento, si trovava in cucina insieme ad altri concorrenti, tra cui Luca Calvani. Ad un certo punto, Eva ha invitatoa pulire accuratamente l’ambiente, spiegando che una cucina trascurata potrebbe attirare i topi.Luca ha mostrato scetticismo, ma Eva ha insistito: “Sì, ci sono i topi. Togliamo le briciole”. A quel punto, Calvani ha replicato che, se ci fossero stati davvero dei topi, sarebbero stati visibili dei segni inequivocabili. “Io le ho”, ha ribattuto Eva, riferendosi chiaramente a tracce sospette.