Bologna ‘diverso’ a San Siro tanti cambi per Italiano contro l’Inter – CdS

Ilsi prepara alla sfidaal Meazza. Vincenzodeve fare i conti con un calendario fitto di impegni che impone scelte ponderate e ampie rotazioni. La formazione rossoblù che scenderà in campo questa sera potrebbe presentare diverse novità rispetto a quella vistala Roma, conin tutti i reparti così come sottolineato anche dal Corriere dello Sport.ASSENZE E DUBBI IN DIFESA – Vincenzooggi i Inter-dovrà fare a meno di Jhon Lucumi, squalificato dopo il cartellino giallo rimediato nell’ultima giornata. L’assenza del centrale colombiano costringea ridisegnare la difesa. La scelta su chi affiancherà Beukema al centro sembra ricadere su Casale, che parte favorito su Erlic. Per Casale, potrebbe essere l’occasione per riscattarsi, visto che non gioca titolare in campionato da ottobre.