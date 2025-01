Ilgiorno.it - Alberto Di Rubba, la Lega e l’affaire Lombardia Film Commission: processo bis

Milano, 15 gennaio 2025 – È caduta l'accusa di turbativa per "intervenuta prescrizione" e ci sarà und'appello bis per rideterminare la pena per il peculato. Lo ha deciso la Cassazione, dopo l'udienza di oggi, nel procedimento a carico del tesoriere della Lega Alberto Di Rubba e di Andrea Manzoni, ex revisore contabile per il Carroccio in Parlamento, imputati per il caso della compravendita, tra 2017 e 2018, di un capannone a Cormano, nel Milanese, acquistato dalla Lombardia Film Commission e con cui sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici. Di Rubba, ex presidente di Lfc e anche lui ex revisore contabile per la Lega, era stato condannato a quattro anni e mezzo in appello nell'aprile dello scorso a quattro anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, mentre a Manzoni era stata comminata una pena di 3 anni.