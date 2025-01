Ilrestodelcarlino.it - A Correggio il dominatore è Zannoni

Va al ravennate Mattiail Rodeo "Parafarmacia Salus", riservato alla quarta categoria con limitazione ai 4.3 della classifica FITP. L’atleta del Tennis Zavaglia, testa di serie numero 11 del tabellone, si è fatto strada nella parte bassa del torneo ospitato dal Circolo Tennisricorrendo per ben quattro volte al supertiebreak: dopo il duplice 4-2 nei quarti a Mirko Silvestri (Club La Marchesa),ha dovuto faticare parecchio in semifinale per piegare la resistenza di Diego Ferrari (TC Mirandola) col punteggio di 4-0, 3-4, 10-4; anche nel match decisivo, quello con Matteo Totaro (CT San Giorgio), si è combattuto alacremente, col finalista che si è aggiudicato il primo parziale per poi arrendersi 1-4, 4-3, 10-3 al ritorno dell’avversario. Restando in ambito correggese, finale sfortunata per Marcello Ferrara al torneo "Città di Suzzara" riservato alla terza categoria: dopo 3 soli games, infatti, il giovane tennista si è arreso ad un infortunio e ha lasciato la vittoria al padrone di casa Caci Bjorn.