Volley B maschile la Sab Group Rubicone sconfitta nella sfida casalinga con San Marino

Brutta battuta d’arresto al rientro dalla sosta natalizia per la Sab. Nel campionato didi serie B, i gialloblù di Mascetti perdono in cinque tiratissimi set lacontro San. Si parte con Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, al centro Nori e Procelli, in posto 4 Bonatesta e Bellomo e Carlini libero. Iltrova il primo allungo sul 14-11 e raggiunge il massimo vantaggio sul 17-11, approfittando del momento di difficoltà degli avversari. Tuttavia, la squadra di casa perde lucidità, commette errori banali e permette ai sammarinesi di rientrare. Nel finale concitato, Sansi impone 23-25. Nel secondo set la squadra di casa reagisce con determinazione, partendo forte e portandosi sul 10-5. Nonostante qualche incertezza, mantiene il vantaggio e chiude il set 25-18, mostrando più concretezza rispetto al primo parziale.