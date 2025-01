Lanazione.it - Verso il derby-bis. L’analisi di Capecchi: "Rinnovato entusiasmo con Fabo e La T Gema"

Ci tiene a rimarcare le origini pistoiesi Andrea, tuttavia l’attuale Delegato Coni della Provincia di Pistoia può essere considerato un "termale" acquisito, vuoi perché residente in Valdinievole da moltissimi anni o perché insegnante di lungo corso al Liceo Scientifico "Coluccio Salutati". Con la nascita del dualismo fra(adesso La T) ed Herons Montecatini, anche lui, da uomo di sport e da grande appassionato di pallacanestro, è stato travolto dal prepotente ritorno della palla a spicchi fra le cronache cittadine. Che toccherà il suo apice neldi ritorno previsto per domani sera al PalaTagliate., siamo già al quarto anno e al quindicesimo capitolo di questa inedita rivalità tutta montecatinese. Che cosa ha prodotto finora? "Due realtà solide, strutturate e molto ambiziose che in poco tempo hanno raggiunto un livello altissimo e soprattutto uninteresse per la pallacanestro, anche se rispetto al passato forse questo aspetto a Montecatini si respira meno: i tempi sono cambiati, altre discipline si sono affacciate alla ribalta e la città non vive più di solo basket o calcio".