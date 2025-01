Ilgiorno.it - Topolino esce in milanese: Zio Paperone alle prese col meneghino per la giornata nazionale dei dialetti

Milano – “Leggere le disavventure di Zioin questiè stata anche l'occasione di uno spasso e un divertimento che da tempo non provavo. Leggere per credere!”. A dirlo è Alex Bertani, direttore editoriale di, nell’annunciare che il 17 gennaio uscirà un’edizione dello storico albo a fumetti in quattro, tra cui il(venduto in Lombardia). Il numero 3608, oltre alla versione in italiano, uscirà anche in catanese, fiorentino e napoletano: questa iniziativa unica e mai realizzata intende festeggiare la “del dialetto e delle lingue locali”. Alla storia Zioe il PdP 6000, scritta da Niccolò Testi per i disegni di Alessandro Perina (e tradotta appunto in diversi) è dedicata anche un'imperdibile cover realizzata da Andrea Freccero, con protagonista lo Zione e la bandiera tricolore.