Tennis il ritorno in Australia di Berrettini | vittoria in quattro set

L’azzurro l’anno scorso non aveva giocatoL’urlo di Matteoirrompe tra i campi deglin Open. L’azzurro, nella notte, sul campo della Kia Arena ha vinto contro Cameron Norrie inset per 6 – 7, 6 – 4, 6 – 1, 6 – 3.“Una sensazione bellissima – ha detto a Super– , dal primo punto, dalle 11 di questa mattina, lo stadio era stracolmo. È stata una emozione speciale, anche perché l’ultimo Slam non me lo ero goduto come avrei voluto per la preparazione un po’ complicata. È bello essere qui, è bello stare bene e superare un primo turno così tosto; anche Cameron è stato un Top 10 e non è mai un avversario facile. È stata un’ottima performance, una bella lotta come piace a me, forse avrei dovuto fare qualcosa in più nel primo set ma ilè questo. Dopo aver perso quel parziale ho utilizzato quella sensazione di delusione per trovare energie positive già a inizio secondo set, l’ho vinto e da quel momento ho giocato sempre meglio”.