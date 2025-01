Unlimitednews.it - Tananai annuncia il suo primo tour nei club europei

ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver collezionato innumerevoli sold out nel 2024 nei palasport più importanti d’Italia e dopo l’annuncio dellanèe estiva 2025,aggiunge oggi un nuovo traguardo per la sua carriera live: per la prima volta, l’artista si esibirà inneinel mese di aprile 2025, con 7 appuntamenti nelle principali città d’Europa. Il “Calmocobra – European” vedràviaggiare per il continente europeo portando per la prima volta la sua musica sui palchi deidi Zurigo, il 3 aprile, e continuando a Lugano, Londra, Barcellona, Amsterdam, Bruxelles, fino all’ultima tappa a Parigi, il 28 aprile. Dopo il suoeuropeo,tornerà a esibirsi in Italia nei principali festival estivi, a partire dal 19 giugnoa Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle, continuando poi a Collegno, Ferrara, Servigliano, Francavilla; l’artista farà tappa anche nei festival di Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania e Cinquale.