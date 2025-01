Quotidiano.net - Stefano Ricci. Alle radici più remote dell’eleganza

È il marchio re dell’alta moda maschile. Unico al mondo per eccellenza di prodotto e di materia, internazionalità, visione, progetti, tenacia. Capace però di vestire anche i più giovani con collezioni che ad ogni stagione sorprendono per velocità e contemporaneità. La storia dista tutta in una parola: coerenza. Nello stile, nella vita, nei valori, e ciò gli ha meritato la stima e l’affetto dei tanti clienti nel mondo, alcuni dei quali sono anche uomini di potere. Un imprenditore-designer che ama l’altissimo artigianato e che ha saputo, insieme alla moglie Claudia che ha fondato con lui laSpa nel 1972, trasmettere ai figli Niccolò, Ceo del brand, e Filippodirettore creativo i valori del vero Made in Italy grazie a una filiera di eccellenza controllata.