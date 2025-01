Anteprima24.it - Scontro in Molise su Statale 17, muore 72enne di Letino

Tempo di lettura: < 1 minutoNon c'è l'ha fatta la donna rimasta gravemente ferita a seguito dell'incidente avvenuto sulla17 (LEGGI QUI), tra Pettoranello del(Isernia) e Castelpetroso. Ladi(Caserta) è deceduta all'ospedale di Campobasso. Con lei viaggia il marito,, che è ricoverato all'ospedale di Isernia, le sue condizioni non destano preoccupazione. La loro auto ha impattato con un'altra auto su cui viaggiava un 50enne di San Massimo (Campobasso), ricoverato all'ospedale di Isernia in gravi condizioni. Per lui è stato chiesto il trasferimento in altra struttura ospedaliera.