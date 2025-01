Pronosticipremium.com - Roma al lavoro, Genoa nel mirino: Cristante ancora ai box

Archiviato il pareggio per 2-2 con il Bologna, per laè già tempo di guardare avanti. I giallorossi non sono riusciti a curare il mal di trasferta ma, al tempo stesso, hanno portato a casa un punto pesante considerando come si era messa la partita. L’obiettivo ora è tornare alla vittoria ed avvicinarsi al 7° posto in classifica, che appare alla portata. I capitolini stanno preparando con cura la prossima gara con il, in programma venerdì 17 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro un avversario in forma smagliante dopo l’arrivo di Patrick Vieira.Claudio Ranieri è consapevole che il Grifone approderà sotto l’ombra del Colosseo senza alcun timore reverenziale. Il coach di Testaccio ha diretto nella giornata di oggi 14 gennaio la consueta seduta di allenamento a Trigoria, con diversi spunti da segnalare.