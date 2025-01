Iodonna.it - Riga da parte e eye-liner nero liquido. Il trend beauty pre Sanremo è già virale

Leggi su Iodonna.it

L’ultimolook della star quasi quarantenne Serena Rossi, appena prima di debuttare in televisione con Mina Settembre 3, è un omaggio raffinato al trucco vintage. Con i capelli da diva retrò in tinta brunette contemporanea. E il trucco minimal chic di sapore Anni 50. Serena Rossi torna in “Mina Settembre 3”: in anteprima la clip del matrimonio X Il nuovolook di Serena RossiL’attesissimo debutto della serie Mina Settembre 3 ha dominato ieri sera il palinsesto di Rai 1.