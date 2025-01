Lanazione.it - Proprietari di animali incontrano i veterinari grazie a 'Che Razza di Podcast'

Firenze, 14 gennaio 2025 - Ie tutti gli amanti degliper consigli e domande di tutti i giorni, per vivere al meglio insieme agli amici: sarà on air dal 22 gennaio “Chedi”, prodotto da reklame, l’agenzia digitale di Firenze esperta di influencer marketing. I protagonisti sono: Maurizio Di Maio (su Instagram @franca.dachshund), tenore romano, e due giovani dottori, il trevisano Luca Buosi (@dr.quattrozampe) e il livornese Saverio Meini (@savevet), si alterneranno al microfono, tra curiosità divertenti e consigli tecnici, in 12 puntate, una ogni mercoledì, su tutte le piattaforme..Cani e gatti, ma anche altrimeno convenzionali: sono loro i veri protagonisti di “Chedi”. Sarà una chiacchierata a due in cui ad accogliere l’ascoltatore ci sarà un host che rappresenta idi, con tante domande nel taccuino, tra insicurezze, ansie e tanta voglia di imparare.